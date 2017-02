KIA Motors steigt bei den Aargauern ab der Saison 2017/18 als neuer Hauptsponsor ein. Das Engagement läuft zunächst über drei Jahre. Der Generalimporteur aus Safenwil war schon seit zwölf Jahren Premiumsponsor beim FCA und weitet sein Engagement nun aus.Aaraus Klubpräsident Alfred Schmid zeigte sich erleichtert, dass die Vakanz nach eineinhalb Spielzeiten ohne Hauptsponsor besetzt werden konnte: «Besonders freut mich, dass wir einen bestehenden Premiumsponsoren von unserer Arbeit überzeugen konnten und ein weltweit tätiges Unternehmen mit einer regionalen Verwurzelung dieses nachhaltige Engagement eingeht.»Auch auf der sportlichen Seite durfte der FC Aarau eine erfreuliche Mitteilung machen und einen Rückkehrer begrüssen: Igor Nganga kehrt wie erwartet vom FC Wil zu den Aargauern zurück. Der 29-jährige Kongolese spielte von 2011 bis im vergangenen Sommer beim Challenge Ligisten, ehe er zur Konkurrenz wechselte. Nach dem Ausstieg der türkischen Investoren in Wil, löste der Rechtsverteidiger seinen Vertrag dort auf und unterschrieb nun wieder in Aarau. Sein Vertrag läuft bis Juni 2019. Erhält er von der Liga rechtzeitig die Qualifikation könnte er bereits beim Auswärtsspiel in Chiasso am kommenden Sonntag wieder für Aarau auflaufen.

(psc/fussball.ch)