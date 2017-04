Auslaufender Vertrag mit Marco Schällibaum bis 2018 verlängert https://t.co/thCzgY3lDH - FC Aarau (@FCAarau1902) 6. April 2017

In den vergangenen Tagen wurde viel über die Zukunft von Schällibaum und darüber, ob er einen neuen Vertrag erhält, spekuliert. Nun ist die Entscheidung gefallen. Der Verwaltungsrat habe am Mittwoch «nach intensiver Analyse» entschieden, den amtierenden Trainer mit einem neuen Kontrakt auszustatten.Die Aarauer Verantwortlichen begründen: «Die Entscheidung der Clubleitung erfolgt nach kontroversen Diskussionen, wobei die jüngsten Resultate der 1. Mannschaft und das Nichterreichen der sportlichen Zielsetzungen nur einen Teil der Analyse ausgemacht haben. Ebenfalls Einfluss nimmt die überaus erfolgreiche Rückrunde der vergangenen Saison, in welcher der FC Aarau unter Marco Schällibaum und seinem Assistenten Andy Ladner das erfolgreichste Team der Brack.ch Challenge League gewesen ist. Unbestritten ist ebenfalls, dass das Trainergespann über ein grosses Fachwissen verfügt, von dem der FC Aarau weiterhin profitieren will.»Die Zielsetzung für die kommende Saison wurde bereits genannt. Man wolle «um den Aufstieg in die Raiffeisen Super League mitspielen», heisst es von Seiten der Aargauer.

(psc/fussball.ch)