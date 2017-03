Wie konnte es zum Kollaps und dem Aus im Penaltyschiessen kommen? Diese Frage bewegt in Bern derzeit alle. Adi Hütter sagt, dass sein Team nach dem Anschlusstreffer nervös geworden sei. «Wir haben uns aus dem Konzept bringen lassen. Das darf einer Klassemannschaft nicht passieren», so der Österreicher in der «Berner Zeitung». Captain Steve von Bergen sieht es ähnlich: «Mit jedem Tor ist Winterthur selbstbewusster geworden. Und wir wurden unsicherer.»Das ist eine Katastrophe. Nach einer 2:0-Führung muss man einfach weiterkommen, egal wie«, ergänzt er.Für Hütter ist die Niederlage gegen Winterthur (neben dem Ausscheiden mit Red Bull Salzburg in den Champions League-Playoffs gegen Malmö) nach eigener Aussage sogar seine bitterste Stunde in der bisherigen Trainerkarriere.Lobende Worte findet er für die Fans, die mit ihrer Unterstützung während des ganzen Matches nie aufgehört hätten: »Für sie tut es mir unglaublich leid.«Auch Rechtsverteidiger Scott Sutter stellt die YB-Supporter in den Mittelpunkt. »Ich bin nun auch schon acht Jahre bei YB. Und in diesen acht Jahren habe ich nichts gewonnen. Nein, unsere Fans haben mehr verdient als das«, wird er vom »Blick« zitiert.Fest steht nach dieser Niederlage, dass YB auch in dieser Saison keinen Titel gewinnen wird. In der Meisterschaft ist der Rückstand auf den FC Basel schon viel zu gross. Es geht eher darum, den zweiten Platz zu festigen. Sion hat derzeit vier Punkte Rückstand.

(psc/fussball.ch)