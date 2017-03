Der Super Ligist bestätigt, dass der 20-jährige Torjäger fix von Bundesligist FC Augsburg übernommen wird. In dieser Saison spielt Albian Ajeti bereits auf Leihbasis bei den Espen und hat bislang neun Tore erzielt.Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Medienberichten zufolge könnte die Ablöse rund 1 Mio. Franken betragen.FCSG-Sportchef Christian Stübi freut sich über den Transfercoup: «Wir haben uns frühzeitig um eine Übernahme von Albian bemüht, weil wir wissen, wie wichtig er für uns ist. Es ist normal, dass sich ein solcher Wechsel nicht von heute auf morgen realisieren lässt, aber unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt und ich möchte allen beteiligten Parteien für die stets offenen Gespräche danken. Albian ist noch ein sehr junger Stürmer, der aber in seiner Entwicklung schon sehr weit ist und enormes Potenzial besitzt. Dass er sich nun bis 2021 an uns gebunden hat, ist ein echter Glücksfall für uns.»Der ehemalige FCB-Junior freut sich, dass er langfristig in der Ostschweiz spielen kann: «Für mich war es wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Ich habe hier beim FCSG die Chance erhalten mich zu beweisen und es macht einfach Spass mit der Mannschaft. Ich freue mich, dass nun für alle Beteiligten Klarheit herrscht. Ich will weiter mit meinen Toren zu einer positiven Entwicklung beitragen und alles andere wird die Zukunft zeigen.»

(psc/fussball.ch)