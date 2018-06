Damit sind sämtliche Klubs für die höchste Liga spielberechtigt. In der Challenge League wurde einzig dem FC Chiasso die Lizenz in erster Instanz nicht gewährt. Zwei von vier Bewerbern aus der Promotion League erhalten die Spielberechtigung für die zweithöchste Liga.Für die kommende Saison 2018/19 erteilt die Lizenzkommission der Swiss Football League (SFL) allen zehn Klubs der Raiffeisen Super League (RSL) in 1. Instanz die Spielberechtigung in der höchsten Liga. Auf Stufe der Brack.ch Challenge League (BCL) wir nur dem FC Chiasso die Lizenz vorerst verweigert. Zwei von vier Bewerbern aus der Promotion League erhalten die Spielberechtigung für die zweithöchste Liga, es sind dies der SC Kriens und Yverdon Sport FC. Die beiden Vereine SC Brühl und Stade Nyonnais müssen hingegen nachbessern.Xamax, das seit Sonntag als Aufsteiger in die Super League feststeht, erhält die Lizenz für die RSL-Meisterschaft ebenfalls in erster Instanz.Die Entscheide der 2. Instanz werden am Freitag, 18. Mai 2018 kommuniziert.https://twitter.com/News_SFL/status/988350723791388678

(psc/fussball.ch)