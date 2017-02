Der 54-jährige Niederländer kehrt vom FC Arsenal, wo er Leiter der Nachwuchsabteilung war, nach Wolfsburg zurück und erhält einen Vertrag bis Juni 2018. «Andries Jonker kennt den VfL Wolfsburg und hielt auch nach seinem Wechsel nach London regelmässig Kontakt zum Verein. Beides war mitentscheidend dafür, dass wir jetzt in so kurzer Zeit diese Top-Lösung realisieren konnten. Er ist ein international erfahrener Trainer und ausgewiesener Taktikexperte, der die besten Voraussetzungen mitbringt, den VfL schnell und nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzuführen», sagt Wolfsburgs Sportdirektor Olaf Rebbe.Von 2012 bis 2014 war Jonker bereits als Co-Trainer von Felix Magath und Dieter Hecking bei den Wölfen tätig. Davor war er unter anderem auch drei Jahre beim FC Bayern angestellt.

(psc/fussball.ch)