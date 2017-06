Die Aktion gilt für die Sektoren A, B und C und profitieren können alle. Es können auch mehrere Saisonkarten von einer Person bezogen werden. Allerdings müssen dann mehrere Bestellungen vorgenommen werden. Und einen Haken hat das ganze: Falls das Ziel von 4'000 verkauften Tickets nicht erreicht wird, verfällt der Deal.GC will den «treuen Fans für die unglaubliche Unterstützung danken», schreibt der Super Ligist: «Ihr tragt unser Team, peitscht die Spieler nach vorne und seid so der wichtigste Teil unseres Vereins. Nun ist es an der Zeit, dass wir euch etwas zurückgeben. Gemeinsam wollen wir mit euch wieder zum Erfolg zurückfinden!»Natürlich will man auch dem Zuschauerrückgang der vergangenen Jahre entgegenwirken. Mit einer ähnlichen Aktion sorgte zuletzt bereits der FC Sion für Furore. Dort konnten Saisonkartenbesitzer ebenfalls von grossen Rabatten profitieren.

(psc/fussball.ch)