Mit Cedric Itten und Albian Ajeti hat der FCB zuletzt bereits zwei ehemalige Junioren ins Team zurückgeholt. Die Strategie, wieder vermehrt auf selbst ausgebildete Spieler zu setzen, wird seit diesem Sommer konsequent durchgeführt. Da würde auch Samuele Campo ins Bild passen.Der 22-jährige Italo-Schweizer hat beim Schweizer Meister bis zur U21 sämtliche Nachwuchsstufen absolviert. Dann schaffte der offensive Mittelfeldspieler den Sprung in die 1. Mannschaft allerdings nicht auf Anhieb und wechselte im Januar 2016 nach Lausanne. Dort sorgt er seither für Furore. Campo glänzt vor allem als Vorbereiter: Neben einem Tor trugt er in dieser Saison bereits sechs Assists bei. Bei Lausanne ist er eine der spielbestimmenden Figuren. Sein Vertrag läuft allerdings nur noch bis Juni 2018. Sehr gut möglich, dass dem Angreifer schon in Kürze ein Angebot des FCB ins Haus flattert.

(psc/fussball.ch)