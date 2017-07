Djordje Nikolic wechselt per sofort, leihweise für eine Saison, zum FC Schaffhausen. Alle Infos auf fcb.ch: https://t.co/6Csgnzxlr2 pic.twitter.com/xZjzFH3x2g - FC Basel 1893 (@FC_Basel) 20. Juli 2017

Der 20-jährige Serbe bestreitet die kommende Saison bei Challenge Ligist FC Schaffhausen. Nikolic wechselte im Juni 2016 vom serbischen Erstligisten FK Jagodina zum FCB und unterschrieb beim Schweizer Meister einen Vierjahresvertrag. In der Super League stand er in der abgelaufenen Saison einmal im Tor und zwar am 1. April 2017 gegen den FC St. Gallen, ohne ein Tor zu kassieren. Nun soll der serbische U21-Internationale beim FC Schaffhausen Spielpraxis sammeln.

(psc/fussball.ch)