Jetzt auf fcb.ch: Infos zu Feierlichkeiten bei einem allfälligen Meistertitel: https://t.co/uptMLqBWmo#FCBasel - FC Basel 1893 (@FC_Basel) 20. April 2017

Es ist fast ein wenig traurig, aber Meisterfeiern beim FCB sind in den letzten Jahren zur Routine verkommen. Die Momente des Jubels auf dem Rathausbalkon und Barfüsserplatz sind immer noch schön, aber vor allem für jene Beteiligte, die sie mehrfach erlebt hatten, lange nicht mehr so emotional wie früher.Deshalb hat die Klubführung entschieden, in diesem Jahr etwas Spezielles durchzuführen: Der Titel wird in der Stadt nicht mehr direkt nach erfolgter Pokalübergabe am letzten Spieltag (2. Juni), sondern erst einen Tag danach, am Pfingstsamstag, gefeiert. Damit wird die Feier von der Nacht auf den Tag verschoben und es können auch Familien wieder einmal partizipieren. Zudem soll die abtretende FCB-Führung um Präsident Bernhard Heusler gebührend verabschiedet werden. Und durch den 20. Meistertitel kann man auch gleich noch den zweiten Stern (auf dem Trikot) zelebrieren.Der FCB hat zudem mitgeteilt, dass die Mannschaft im Falle eines Meistertitels an einem «Nicht-FCB-Spieltag» nicht öffentlich auftreten und es somit auch keine spontane Meisterfeier mit dem Team geben wird. Je nachdem könnten die Basler bereits am kommenden Sonntag Meister werden. Dies wäre aber ein «Sofa-Titel», der dann eben (noch) nicht öffentlich gefeiert würde.

(psc/fussball.ch)