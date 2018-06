Im «Blick» äussert sich der frühere Präsident des FC Basel zu seinem Berater-Job und verrät, dass er Legia-Präsident Dariusz Mioduski schon seit längerem kennt und ihn diesen angefragt hat. Der polnische Klubboss will Legia national an die Spitze bringen und regelmässig international spielen, wie es Heusler einst mit dem FCB schaffte.Seine Aufgabe umschreibt er wie folgt: «Ich berate den Klub in strategischen Fragen und Führungsthemen. Legia verfügt über sehr gute Strukturen. Sie sind etwa dabei eine Fussballakademie zu erstellen. Man plant mittel- und längerfristig, will sich europäisch etablieren. Das ist ein ehrgeiziges aber tolles Projekt.»Heusler soll nun aus externer Perspektive neue Ideen und Denkanstösse liefern. Dazu wird er für alle paar Wochen ein paar Tage in Polen sein.

(psc/fussball.ch)