Der isländische Mittelfeldspieler schliesst sich per sofort dem englischen Zweitligisten an, wo er einen langfristigen Vertrag bis 2020 unterzeichnet hat. Über die Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart.Der 28-Jährige stiess im Juli 2015 aus der italienischen Serie B von Delfino Pescara zum FC Basel und absolvierte seither für den FCB auf nationaler und internationaler Bühne 64 Spiele und erzielte 17 Tore. An der letztjährigen EM in Frankreich konnte sich die isländische Nationalmannschaft im Achtelfinal gegen England durchsetzen, scheiterte dann jedoch am EM-Gastgeber Frankreich. Bjarnason selbst stand bei allen Spielen des Turniers 90 Minuten auf dem Platz und schoss zwei Tore.

(psc/fussball.ch)