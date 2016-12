Hunting 🐦 Ein von Birkir Bjarnason (@birkirbjarnason) gepostetes Foto am 18. Dez 2016 um 3:56 Uhr

Die Jagd gehört zu einer Tradition, der nach wie vor viele Isländer frönen. So auch Birkir Bjarnason, der auf Instagram einen Post von sich und einem Kollegen im Tarnanzug und mit Waffen ausgerüstet veröffentlicht hat.Daraufhin hagelte es von einigen Jagdgegnern und Tierschützern heftige Kritik. Bjarnason wurde mitunter beleidigt und beschimpft. Seinen Post hat der FCB-Star nicht entfernt, die geharnischten Kommentare teilweise aber gelöscht.Der 28-Jährige will sich aber nicht vorschreiben lassen, was er in seiner Freizeit tun oder eben nicht tun darf.

(psc/fussball.ch)