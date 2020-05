Der 22-Jährige war bis zu seinem Kreuzbandriss zu Beginn der Rückrunde mit sieben Toren und zwei Assists in 19 Einsätzen ein wichtiger Faktor in der erfolgreichen Espen-Offensive in dieser Saison. Dafür wird Babic, der aus der eigenen Jugendabteilung stammt, nun mit einem neuen Kontrakt belohnt.«Boris passt hervorragend zu uns und unserer Spielweise. Er hat einen enormen Sprung gemacht in dieser Saison und für uns stand es ausser Frage, ihn auch trotz seiner Knieverletzung weiter verpflichten zu wollen. Es macht uns stolz, die Entwicklung dieser jungen Spieler so begleiten zu können und wir freuen uns sehr, dass sich Boris dazu entschieden hat, den Weg weiter mit uns zu gehen», sagt FCSG-Sportchef Alain Sutter.https://twitter.com/FCSG_1879/status/1263092883214815233

(psc/fussball.ch)