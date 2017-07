«Ich würde soweit gehen und sagen, dass es mein wichtigstes Spiel war», sagte der 20-Jährige nach der Partie der «Bild». Embolo wurde von Schalke-Coach Domenico Tedesco in der 62. Minute eingewechselt und bestritt den Rest des Spiels. «Es ging hin und her, zum Teil aggressiv. Es ist schön, dass ich das überstanden habe und so im Kopf schon wieder einen Schritt weiter bin. Ich bin froh, dass mir der Trainer diese Minuten gegönnt hat», bilanzierte er im Anschluss.Noch sieht er sich nicht zu hundert Prozent auf dem Leistungsniveau, das er erreichen will - nach so einer langen Pause aber eine Selbstverständlichkeit: «Das war mein erstes Spiel, ich konnte 30 Minuten mitmachen. Ich muss 100 Prozent da sein, um der Mannschaft wirklich zu helfen. Manchmal habe ich noch gebremst, wenn ein Gegner ankam. Aber genau diese Erfahrung hat mir gut getan.»Weiterhin träumt Embolo davon, zum Bundesligastart von Schalke am 19. August gegen RB Leipzig in der Startelf zu stehen. Einen ersten wichtigen Schritt zum Erreichen des Ziels hat er in dieser Woche getan.

(psc/fussball.ch)