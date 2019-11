Dies teilt der Super League-Tabellenführer am Montag auf seiner Webseite mit. Wanja Greuel war vor rund zwei Wochen in einen schweren Unfall verwickelt, bei dem er als Fussgänger von einem Auto erfasst worden war. Er musste daraufhin Medienberichten zufolge sogar wiederbelebt werden.«Ich hatte viele Schutzengel und bin sehr dankbar dafür», sagt Greuel. Nun freue er sich auf die bevorstehenden Aufgaben und das nächste Spiel der Young Boys am Donnerstag in Rotterdam gegen Feyenoord. «Es ist sehr beeindruckend, wie wir in allen Wettbewerben unterwegs sind.»https://twitter.com/BSC_YB/status/1191370293849272329

(psc/fussball.ch)