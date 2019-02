Der 30-jährige Brasilianer stand zuletzt beim FC Augsburg unter Vertrag und wird nun für den Rest der Saison an GC verliehen. Der torgefährliche Angreifer hat bei seinem Bundesliga-Klub zuletzt mehrfach für Ärger gesorgt: Er kehrte zu spät aus dem Urlaub zurück, wurde in Discos in der Stadt gesehen, erschien einige Male zu spät oder gar nicht im Training. Aus diesem Grund hatte in Augsburg nach der Winterpause auch suspendiert und legte ihm einen Wechsel nahe.Dieser kommt nun definitiv zustande: Sportlich ist Caiuby für den angeschlagenen Super Ligisten zweifellos eine grosse Verstärkung - wenn er die Leistung der vergangenen Jahre abrufen kann.FC-Sportchef Mathias Walther sagt: «Mit fast 250 Spielen in den obersten beiden deutschen Ligen bringt Caiuby äusserst viel Erfahrung mit. Er kann im Angriff variabel eingesetzt werden, ob auf dem Flügel, als Zehner oder in der Sturmspitze.»https://twitter.com/1886_gc_zuerich/status/1096010020674813958

(psc/fussball.ch)