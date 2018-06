Der Vertrag des 27-jährigen Mittelfeldspielers läuft Ende Juni nach zwei Jahren aus. Am Mittwoch hat Toko die Klubleitung darüber informiert, dass er den Kontrakt nicht verlängern wird.Er spielte seit Juli 2016 beim FC St.Gallen. In 49 Pflichtspieleinsätzen erzielte der defensive Mittelfeldspieler zwei Tore und steuerte vier Assists bei.Für den FC St.Gallen 1879 kam die Entscheidung Tokos nicht ganz überraschend, wie Sportchef Alain Sutter erklärt: «Wir haben mit Nzuzi Toko seit geraumer Zeit Gespräche geführt und deutlich signalisiert, dass wir mit ihm gerne auch in der Zukunft planen und arbeiten möchten. Die Gespräche haben sich als nicht einfach erwiesen und es ist legitim, dass sich ein Spieler seines Formats letztlich anderweitig orientiert. Wir bedauern seine Entscheidung, aber wünschen ihm selbstverständlich alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren Weg.»https://twitter.com/FCSG_1879/status/997084711985041408

(psc/fussball.ch)