Der Vertrag des 24-Jährigen in Zürich läuft zum Saisonende aus. Dadurch erfolgt der Wechsel ablösefrei. Bielefeld hat über Trainer Jeff Saibene, der viele Jahre in der Super League tätig war, einen Bezug zur Schweiz. Cedric Brunner wurde offenbar über einen längeren Zeitraum beobachtet und hat einem Wechsel zu den Arminen zugestimmt. Er unterschreibt für zwei Jahre bis 2020.«Die Gespräche mit dem Club waren hervorragend, ich war begeistert von den Bemühungen um meine Person. Arminia ist ein attraktiver Club für mich, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen. Ich freue mich riesig auf meine erste Station im Ausland und die Erfahrungen im deutschen Profifussball», wird Brunner in einer Mitteilung seines neuen Vereins zitiert.Der Rechtsverteidiger, der auch zentral spielen kann, spielt schon seit 2006 für den FCZ. Er hat sämtliche Stufen der Nachwuchsabteilung durchlaufen. Seit er 2014 zu den Profis wechselte, bestritt er 98 Pflichtspiele. Dabei sind ihm drei Tore und vier Assists gelungen.Der Weg wird nun ins Ausland nach Bielefeld und damit wohl in die 2. Bundesliga führen. Noch hat die Arminia indes sogar kleine Chancen auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga.https://twitter.com/fc_zuerich/status/989492295094489088https://twitter.com/arminia/status/989489808144814085

(psc/fussball.ch)