Der 21-jährige Stürmer bestritt bereits die Rückrunde auf Leihbasis bei den Espen und hat dort nun einen langfristigen Vertrag bis 2021 (mit Option) unterschrieben. Itten erzielte in der vergangenen Super League-Saison in 31 Spielen sieben Tore, fünf davon für St. Gallen.«Ich habe mich hier in den letzten Monaten sehr wohl gefühlt und schnell eingelebt. Ich will mit dem FCSG etwas bewegen und freue mich über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Die Unterstützung innerhalb und rund um den Verein ist gewaltig. Es ist schön, nun Gewissheit zu haben und dass ich mich voll auf den FCSG konzentrieren kann», wird der Angreifer zitiert, der einen Grossteil seiner Ausbildung beim FC Basel absolvierte.St. Gallens Sportchef Alain Sutter ist glücklich über den definitiven Transfer des Schweizer U21-Nationalspielers: «Es freut uns sehr, dass wir Cedric Itten verpflichten konnten. Es war keine Selbstverständlichkeit, ihn vom FC Basel loseisen zu können und ausschlaggebend war sicherlich, dass Cedric unbedingt beim FC St.Gallen 1879 bleiben wollte. Über seine Qualitäten brauchen wir nicht gross zu diskutieren und wir sind uns sicher, dass Cedric unter Peter Zeidler den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen wird.»https://twitter.com/FCSG_1879/status/1011251976464752640

(psc/fussball.ch)