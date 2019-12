Der 26-jährige Angreifer hat seinen bis 2021 gültigen Kontrakt um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. Nach dem Aufstieg aus dem Amateurbereich wechselte Christian Fassnacht im Sommer 2017 von Kantonsrivale Thun zu YB und hat sich dort rasch durchgesetzt. Seine starken Leistungen wurden auch schon mit Aufgeboten für die Schweizer Nati belohnt. Bisher bestritt er fünf Länderspiele.YB-Sportchef Christoph Spycher freut sich über die Vertragsverlängerung: «Wir freuen uns sehr, dass Christian Fassnacht ein klares Bekenntnis zu YB abgegeben hat. Er hat eine kontinuierliche Entwicklung hinter sich und ist für uns zu einem sehr wichtigen Spieler geworden, nachdem er bereits in seiner ersten Saison bei uns Stammspieler gewesen war. Es ist beispielhaft, wie er sich immer weiter entwickeln will. Diese Mentalität wollen wir bei YB pflegen.»Fassnacht ist ebenfalls glücklich: «Sie ist eine tolle Wertschätzung des Klubs. Wir alle haben bei YB gemeinsam eine unglaubliche Zeit erlebt, und es passt weiterhin alles bestens, so dass es für mich derzeit keinen Grund gibt, YB zu verlassen. Ich will mich unbedingt weiter verbessern und finde bei YB beste Bedingungen vor.»

(psc/fussball.ch)