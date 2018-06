Der 29-Jährige wechselte vor zwei Jahren vom FC Zürich in die Innerschweiz und zählt dort seither zu den Säulen der Mannschaft. In dieser Saison hat er in 17 Super League-Einsätzen einen Treffer und sechs Assists beigesteuert. Die Vertragsverlängerung vom Christian Schneuwly erfolgte im Trainingslager des FCL in Marbella.«Mir und meiner Familie gefällt die Region, wir fühlen uns wohl», sagte der gebürtige Freiburger. Er wolle der Mannschaft ein Zeichen geben, dass er bereit sei, den eingeschlagenen Weg mit dem FCL weiterzugehen. «Er entspricht meiner Philosophie und meinen Werten», so Schneuwly.Für Sportkoordinator Remo Meyer ist die Verlängerung mit Christian Schneuwly ein wichtiger Schritt. Er sagt: «Mit seiner Erfahrung hilft er den jungen Spielern, sich weiterzuentwickeln. Christian ist ein Teamplayer, der seine spielerischen Qualitäten in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis gestellt hat. Ich freue mich, dass er bei uns bleibt.»https://twitter.com/FCL_1901/status/953975064080408576

(psc/fussball.ch)