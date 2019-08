Dies teilen die Innerschweizer am Mittwochmorgen mit. Demnach war es der ausdrückliche Wunsch des 31-Jährigen den Verein zu verlassen. «Christian hat uns klare Signale gegeben, dass er den Verein schnellstmöglich auf eigenen Wunsch verlassen möchte. Auch wenn wir diesen Entscheid bedauern, werden wir ihn so akzeptieren», wird FCL-Sportchef Remo Meyer zitiert. Christian Schneuwly sagt zur Trennung: «Die unterschiedlichen Ansichten über meine zukünftige Rolle im Team waren für mich der ausschlaggebende Grund, diesen Entscheid zum jetzigen Zeitpunkt zu fällen. Ich bedanke mich beim FC Luzern für die vergangenen Jahre und wünsche dem Club weiterhin viel Erfolg.»Wohin die Reise von Schneuwly nun geht, ist noch unklar. In drei Pflichtspielen traf er diese Saison zweimal.https://twitter.com/FCL_1901/status/1156474255128891392

(psc/fussball.ch)