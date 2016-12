Der 32-jährige Rechtsverteidiger durchlief die Jugendabteilung der Innerschweizer und spielte bis 2005 beim FCL. Via Arminia Bielefeld und YB landete er bei Red Bull Salzburg, wo er mittlerweile bereits seine achte Saison bestreitet. Es wird seine letzte sein. Gemäss «Blick» kehrt er im Sommer ablösefrei zu seinem Stammverein zurück.Bereits per sofort wechselt der brasilianische Verteidiger Lucas Alves von Challenge Ligist Le Mont nach Luzern. Und das Schaffhauser Sturmtalent Shkelqim Demhasaj ist ebenfalls ein Thema. Allerdings will auch Sion den jungen Stürmer.

(psc/fussball.ch)