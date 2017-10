In dieser Woche hat der Klubboss der Walliser gegen die Strafe (14 Monate Platzsperre plus 100'000 Franken Busse) erst einmal fristgerecht Rekurs eingelegt. Das Rekursgericht der SFL entscheidet nun innerhalb von 30 Tagen, ob das Urteil Bestand hat. Constantin macht gegenüber der «Sport Bild» bereits eine grosse Ankündigung: «Sollte die Strafe weiter Bestand haben, werde ich vor einem Zivilgericht gehen.»CC fühlt sich ungerecht behandelt: «Wenn man bedenkt, dass die Herren Blatter und Platini für ihre Vergehen - dubiose Zahlungen, Schmiergeldvorwürfe - zusammen nur zu 130 000 Schweizer Franken verurteilt worden sind, steht das in keinem Verhältnis.»Wie zu erwarten war, wird der Sion-Boss also sämtliche ihm zur Verfügung stehenden juristischen Mittel ausschöpfen.

(psc/fussball.ch)