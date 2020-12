Das Leben als Fussballer: Haustiere

Kein Wunder, dass in den meisten Haushalten in der Zwischenzeit immer mehr Katzen, Hunde, Hamster oder Meerschweinchen leben. Doch ein Haustier bedeutet auch Verantwortung. Das kann unter Umständen ein Problem darstellen. Gerade dann, wenn man als Fussballer viel unterwegs ist.Wer sich überlegt, ein Haustier anzuschaffen, muss sich bewusst sein, dass das sehr zeitintensiv sein kann. Hunde und Katzen können sich zwar durchaus alleine beschäftigen, sie sind aber auch sehr auf ihren Menschen fixiert. Sie sind dementsprechend nicht dafür gemacht, viel alleine zu sein. Das kann gerade als Fussballer zu einer Zwickmühle werden. Hier sollte vorab überlegt werden, wie realistisch die Aussichten auf ein Haustier sind. Wie oft finden Spiele statt? Wie viel muss gereist werden? Wann sind die Trainingseinheiten ? Gerade als Single ist es schwierig, sicherzustellen, dass das Tier nicht zu viel alleine ist. Anders sieht es bei Paaren aus. Da kann die Zeit besser aufgeteilt werden. Ansonsten kann es sinnvoll sein, sich nach anderen Lösungen umzusehen. Da wären beispielsweise Katzensitter und Hundesitter. Das kann auch einfach ein Nachbarskind sein, das Tiere mag aber selbst kein Haustier hat. Für ein kleines Taschengeld könnte das Nachbarskind mit dem Vierbeiner spazieren gehen oder ein bisschen mit ihm spielen. Wichtig ist am Ende, dass das Haustier nicht zu viel alleine ist.Haustiere benötigen nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Pflege. Das fängt bei dem richtigen Futter an und geht bis hin zu den Nahrungsergänzungsmitteln. CBD für Tiere , Katzenfutter, Katzenklo, Katzenstreu. Die Kosten können unter Umständen auch ein Faktor sein, den man berücksichtigen sollte. Zumal die Kosten auch schwer zu überblicken sind. Spätestens wenn das Tier krank wird , kann das zu einem Problem werden. Das sind am Ende also alles Details, die in die Überlegung einfliessen müssen, ob ein Haustier wirklich Sinn macht. Sofern die Voraussetzungen stimmen, spricht natürlich nichts dagegen, sich einen Vierbeiner anzuschaffen. Tiere sind einfach eine Wohltat für die Seele.

