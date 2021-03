Der Tessiner baut auf jene Spieler, die die Qualifikation für das Turnier geschafft haben. Verletzungsbedingt fehlt allerdings Captain Kevin Rüegg. Nicht mehr dabei ist auch Nedim Bajrami, der künftig für die albanische Nationalmannschaft auflaufen wird (4-4-2.ch berichtete). Mit YB-Akteur Fabian Rieder erhält ein Spieler ein Aufgebot, der bislang noch in tieferen Altersklassen zum Zug kam. Nicht dabei ist hingegen FCZ-Profi Becir Omeragic, der offenbar bereits fix für die A-Nationalmannschaft vorgesehen ist. Jordan Lotomba, Simon Sohm und Noah Okafor, die in der Vergangenheit auch schon Aufgebote für die A-Nati erhielten, sind hingegen dabei.Die Schweiz trifft an der U21-EM auf Egland (25.3), Kroatien (28.3) und Portugal (31.3).https://twitter.com/nati_sfv_asf/status/1371402882558349313

(psc/fussball.ch)