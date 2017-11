«Footyheadlines.com» hat wieder einmal zugeschlagen. Die Internet-Seite präsentiert neue Trikots jeweils bereits vor der offiziellen Präsentation. So auch im Falle der Schweizer Nati, das im Hinblick auf das WM-Jahr von Ausrüster Puma mit neuen Leibchen ausgestattet wird.Farblich gibt es zumindest bei der Heim-Variante nichts Neues: Nach wie vor ist es in rot gehalten. Dazu prangt auf der Vorderseite ein Schweizer Kreuz. Bei genauem Hinsehen werden im Brustbereich aber Höhenlinien sichtbar, wie sie auf Landkarten gezeichnet werden. Damit soll wohl an die Topografie und Berge in der Schweiz erinnert werden.

(psc/fussball.ch)