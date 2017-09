Damit werde einem Wunsch des Spielers und des Schweizer Meisters entsprochen, teilt der FC Luzern mit. Cedric Itten hat beim FCB einen neuen Vertrag bis 2019 unterzeichnet. In dieser Saison bestritt er bislang fünf Super League-Einsätze und hat dabei zwei Assists gegeben. Er wurde in der Juniorenabteilung der Bebbi ausgebildet und verliess den Klub vorübergehend vor einem Jahr.Als „Ersatz“ für den Angreifer soll ein anderer Offensivspieler vom FCB an die Innerschweizer verliehen werden. Finale Gespräche laufen. Um welchen Akteur es sich handelt, wird bislang nicht kommuniziert. „Mit Hochdruck arbeiten wir an einer Lösung, die wir sicher in Kürze kommunizieren können“, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer.

(psc/fussball.ch)