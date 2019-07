Der 20-jährige Angolaner mit französischem Pass stammt aus der eigenen Nachwuchsabteilung und gehört seit zwei Jahren zum Profikader des FCB. In der letzten Rückrunde war er an Xamax ausgeliehen, jetzt verlängert Pululu seinen Vertrag in Basel vorzeitig bis Juni 2022.In bislang 27 Super League-Einsätzen traf der Stürmer zweimal. In der Vorbereitung auf die neue Saison machte er mit insgesamt fünf Treffern einen starken Eindruck.https://twitter.com/FCBasel1893/status/1151857915789287426

(psc/fussball.ch)