Der 28-jährige Stürmer stösst vom aktuellen niederländischen Cupsieger Vitesse Arnheim, mit dem er in der abgelaufenen Saison den fünften Schlussrang der Eredivisie belegte, zum Schweizer Meister. Medienberichten zufolge beträgt die Ablöse 5 Mio. Euro.FCB-Sportdirektor Marco Streller freut sich über den Neuzugang: «Wir waren auf der Suche nach einem Stürmer, der eine gewisse Erfahrung mit bringt und in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er torgefährlich ist. Ein Stürmertyp mit diesem Anforderungsprofi ist sehr schwierig zu finden, weil solche Spieler für den FCB schnell unbezahlbar werden. Meine Kollegen der technischen Kommission und ich haben Ricky mehrmals sehr genau beobachtet - und alle kamen unabhängig voneinander zum gleichen Fazit. Zudem ist er mir persönlich bereits aufgefallen, als ich mit dem FCB gegen ihn gespielt habe während er bei Sporting Lissabon war. Man sieht einfach die unglaubliche Qualität, die er mitbringt. Er wurde Zweiter in der Torschützenliste der Eredivisie und hat kürzlich noch mit zwei Toren den Cupfinal entschieden. Ich freue mich wirklich sehr, dass er bei uns unterschrieben hat.»

(psc/fussball.ch)