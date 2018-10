Die Bebbi haben den internationalen Wettbewerb in dieser Saison verpasst. Dadurch fehlen einerseits wichtige Einnahmen und ist andererseits der Kader deutlich zu gross: Für Meisterschaft und Cup werden weniger Spieler benötigt als mit der Dreifachbelastung, die eigentlich angestrebt wurde.Laut «Blick» stehen drei Spieler im Vordergrund, von dem sich der FCB trennen will. Zu nennen ist Spitzenverdiener Zdravko Kuzmanovic, der in dieser Saison weiterhin keine Rolle spielt. Ein einziger Einsat im Cup steht zu Buche. Sein Vertrag läuft noch bis 2020, ob der FCB ihn verkaufen kann, ist fraglich.Ebenfalls bereits wieder trennen könnten sich die Basler von Sommer-Neuzugang Aldo Kalulu. Der kleingewachsene Franzose passt nicht ins Konzept von Trainer Marcel Koller und nimmt nur eine sehr untergeordnete Rolle ein. Im Sommer kostete er 2,5 Millionen Franken.Gar die doppelte Summe legte der FCB für Dimitri Oberlin hin, der von Red Bull Salzburg fix übernommen wurde. Der Youngster kann bislang nicht an seine starken Leistungen der letzten Saison anknüpfen. Auch er könnte bei der richtigen Summe wohl gehen. Weiterhin sollen ihn ausländische Verein auf dem Radar haben.

(psc/fussball.ch)