«Ich bin sehr, sehr glücklich, dass alles geklappt hat und freue mich, wieder hier zu sein!» ✌ #ServusSandro #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/AL1aurMh2V - FC Bayern München (@FCBayern) 21. Dezember 2017

Medienberichten zufolge zahlen die Bayern für Wagner rund 13 Mio. Euro an Hoffenheim. Durch Bonusprämien könnte der Betrag noch steigen. In dieser Saison hat der Angreifer in elf Bundesligaspielen bislang vier Tore erzielt. Bei den Bayern wird ihm in erster Linie die Rolle als Backup für Robert Lewandowski zukommen.Für Wagner ist es eine Rückkehr zu jenem Klub, bei dem er einen Grossteil seiner Juniorenzeit und auch die ersten Profijahre verbracht hat: «Ich freue mich riesig. Eine lange Reise geht für mich zu Ende, ich komme wieder nach Hause zu meinem Verein, in meine Heimat. Ich bin sehr glücklich, dass alles geklappt hat. Bayern ist der beste Verein in Deutschland und einer der besten der Welt. Als das Angebot kam, musste ich nicht lange überlegen.»Wagner wird beim FCB die für einen Stürmer ungewöhnliche Nummer 2 tragen.

(psc/fussball.ch)