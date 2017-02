Dort hat der Youngster in dieser Woche am Montag und Dienstag bereits trainiert. Am Mittwoch folgte ein Abstecher zu Ausrüster Adidas, ehe am Donnerstag und Freitag wieder Trainingseinheiten an der Säbener Strasse anstehen. Wie das «Luxemburger Wort» berichtet, hat Johansson einen langfristigen Vertrag beim FC Bayern unterschrieben.Der junge Spielmacher fiel den Verantwortlichen der Münchner auf, als sie Teamkollege Vincent Thill (17) beim FC Metz beobachteten. Johansson war bis im vergangenen Sommer ebenfalls beim französischen Klub engagiert. Seither hielt er sich in der Fussballschule des Luxemburger Verbands FLF fit.Bei den Bayern-Verantwortlichen freut man sich über den Neuzugang: «Mit Ryan konnten wir einen hochtalentierten Spieler für uns gewinnen. In den Trainingseinheiten konnte er unsere sehr guten Eindrücke bestätigen», sagt Chefscout Timon Pauls. Johansson ist über sein neues Engagement ebenfalls glücklich: «Ich bin sehr froh, ab Sommer beim FC Bayern spielen zu können und freue mich auf die nächsten Jahre.»Der Youngster ist derzeit für die U17-Nationalmannschaft Luxemburgs aktiv. In Zukunft könnte er aber auch für Irland oder Schweden auflaufen. Das sind die Nationalitäten seiner Eltern.

(psc/fussball.ch)