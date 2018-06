Ruben Vargas durchlief alle Nachwuchsstufen beim FCL und feierte sein Debüt in der höchsten Spielklasse im vergangenen August im Meisterschaftsspiel gegen den FC Zürich. Der 19-jährige Linksaussen bestritt seither zehn Super League-Spiele. Er besass noch einen Vertrag bis im Sommer 2020. Dieser wurde nun vorzeitig um ein weiteres Jahr ausgedehnt. Dabei dürfte auch eine Gehaltserhöhung enthalten sein.Die Innerschweizer geben zudem bekannt, dass Stefan Wolf einen Profivertrag bis 2020 unterzeichnet hat.Der 19-jährige Morschacher kommt aus der eigenen Nachwuchsabteilung und hat sich zu einem vielversprechenden Mittelfeldspieler entwickelt. Wolf konnte während dem Trainingslager in Marbella erste Erfahrungen bei den Profis sammeln und hat dabei die sportliche Führung des FCL überzeugt.«Wir sind erfreut, einen so talentierten, einheimischen Spieler wie Stefan Wolf an den FC Luzern binden zu können», sagt Sportkoordinator Remo Meyer. «Dieser Entscheid entspricht ganz unserer Strategie und ist ein Beleg für die ausgezeichnete Nachwuchsarbeit beim FCL.»https://twitter.com/FCL_1901/status/971338489940922369

(psc/fussball.ch)