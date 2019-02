Der 44-Jährige folgt auf René Weiler und erhält bei den Innerschweizern erstmals die Möglichkeit eine Profi-Mannschaft zu trainieren. Häberli unterschreibt zunächst einen Vertrag bis Juni 2019.Luzerns Sportchef Remo Meyer begründet die Wahl von Thomas Häberli wie folgt: «Es war für uns als Verein zentral, einen Trainer mit der Verantwortung über die 1. Mannschaft zu betrauen, der die Innerschweiz und die Werte des FC Luzern bestens kennt. Thomas Häberli hat zudem während seinen Anstellungen im Nachwuchs von YB und Basel bewiesen, dass er junge und hungrige Spieler weiterentwickeln kann, und diese zu führen weiss - für unsere sportliche Strategie ist dies von zentraler Bedeutung. Auf Grund seiner Erfahrungen als Assistenztainer bei YB und Basel sind wir auch davon überzeugt, dass er der Aufgabe gewachsen ist, die Verantwortung für ein Profiteam in der Schweiz zu übernehmen.»Der in Ballwil wohnhafte Häberli spielte während seiner aktiven Fussballerkarriere unter anderem bei YB, dem FC Basel oder dem SC Kriens. Seine Karriere als Trainer startete Thomas Häberli bei der U18 des BSC Young Boys bevor er zwischen 2011 und 2013 als Assistenztrainer der 1. Mannschaft der Berner amtete. Auf die Saison 2013/14 schloss er sich dem FC Basel an, um dort erneut im Nachwuchsbereich als U21-Trainer tätig zu sein. Unter Urs Fischer gehörte Thomas Häberli anschliessend als Assistenztrainer ebenso zum Staff der 1. Mannschaft wie auch ein halbes Jahr unter Raphael Wicky, und sammelte so weitere Erfahrungen in der höchsten Fussballliga der Schweiz.https://twitter.com/FCL_1901/status/1098649945379356672

(psc/fussball.ch)