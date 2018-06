Babbel hatte am Mittwoch angekündigt, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Luzern aufgrund des eingeschlagenen Weges des Klubs, mit dem er sich nicht mehr identifizieren könne, nicht mehr verlängern wird. Die Klubleitung hat sich nun dazu entschieden, den 45-Jährigen per sofort freizustellen. Dasselbe gilt auch für seinen bisherigen Assistenten Patrick Rahmen.Die Klubleitung zeigte sich auf einer Pressekonferenz enttäuscht darüber, dass Babbel zuvor den Weg an die Öffentlichkeit gegangen ist und nicht zunächst intern kommuniziert hatte.Interimistisch übernimmt der bisherige U21-Trainer Gerardo Seoane die Leitung der Mannschaft.

(psc/fussball.ch)