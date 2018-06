Der 25-Jährige Abwehrspieler erhält einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf eine Verlängerung um zwei Jahre. Lazar Cirkovic stösst von Parizan Belgrad zu den Innerschweizern. In der Hinrunde war es bei seinem Team nicht gesetzt, dennoch ist FCL-Sportkoordinator Remo Meyer von seinen Qualitäten überzeugt: «Er ist technisch versiert und bedeutet eine Verstärkung für unser Abwehrzentrum.»Der neue Innenverteidiger nimmt bereits am Mannschaftstraining teil. «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und werde alles dafür geben, dem Team zu helfen», sagt er bei seiner Vorstellung am Dienstagmorgen.https://twitter.com/FCL_1901/status/955726280787464192

(psc/fussball.ch)