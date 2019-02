Die “Luzerner Zeitung” berichtete dies am Dienstagmittag mit Berufung auf Trainer René Weiler, der diese Information bestätigt haben soll. Am späteren Nachmittag klärte Meyer auf: Richtig sei, dass Juric in dieser Woche vom Training freigestellt ist und er mit anderen Klubs verhandeln darf. In der “Luzerner Zeitung” präzisiert Sportchef Meyer: “Um die Person von Tomi Juric hat es keinen Eklat gegeben, er hat sich auch nicht unprofessionell verhalten. Sportliche und strategische Gründe führten zu diesem Entscheid. Um Juric hat es seit dem vergangenen Sommer Unruhe gegeben, ich hatte das Gefühl, dass er nicht zu 100 Prozent anwesend war.” Sollte sich nichts ergeben, würde der Australier in der kommenden Woche wohl bei den Innerschweizern wieder ins Training integriert. Fraglich ist allerdings, ob Juric bei den Luzernern je wieder eine Rolle spielt. Der im Sommer auslaufende Vertrag soll nicht verlängert werden. Beim FCL würde man es offenbar begrüssen, wenn der Angreifer schon jetzt zu einem anderen Klub wechselt. Ein Super League-interner Wechsel ist noch bis Freitag möglich. Der FCL könnte seinerseits in der Offensive noch einmal nachlegen.

(psc/fussball.ch)