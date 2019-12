Die Innerschweizer ziehen die Konsequenzen aus dem insgesamt enttäuschenden Abschneiden in der ersten Saisonhälfte. Auch ein Sieg gegen den FC Basel am Sonntag hat die Klubverantwortlichen offenbar nicht mehr umstimmen können. «Den Entscheid zur sofortigen Trennung haben wir uns nicht leicht gemacht - sehen aber nach einer internen Analyse keine andere Lösung als diesen Schritt zu gehen. Die Mannschaft hat sich während einem grossen Teil der Vorrunde nicht in der Art und Weise präsentiert, wie wir uns dies vorgestellt haben und entsprechend wollen wir mit Blick auf die Rückrunde einen neuen Impuls und ein Zeichen setze», wird Sportchef Remo Meyer zitiert. Über die Nachfolge von Thomas Häberli, der das Traineramt beim FCL erst im Februar antrat, wurden noch keine Angaben gemacht. Am Dienstag werden Meyer und Klubpräsident Philipp Studhalter auf einer Pressekonferenz informieren.https://twitter.com/FCL_1901/status/1206536633673228293

(psc/fussball.ch)