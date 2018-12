Der traditionsreiche Familienbetrieb mit Sitz in Sursee beschäftigt rund 2'250 Mitarbeidende und verfügt über mehr als 100 Filialen in der ganzen Schweiz. Seit 2011 (mit dem Einzug in die swissporarena) engagiert sich OTTO'S als Hauptsponsor beim FC Luzern und wird dies also noch weitere Jahre tun.FCL-Präsident Philipp Studhalter ist glücklich über die weitere Zusammenarbeit: «Es ist für uns hocherfreulich, dass wir den Hauptsponsoring-Vertrag mit OTTO'S bereits jetzt um ein weiteres Jahr verlängern durften. Dies zeigt erneut, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und als attraktiver und glaubwürdiger Partner wahrgenommen werden. Mit OTTO'S verbindet uns aber nicht nur einfach ein Vertrag - dank der langen Partnerschaft haben sich starke Banden entwickelt, die sich in der täglichen Arbeit für beide Seiten enorm auszahlen.»Dies bestätigt auch Mark Ineichen, Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens: «Der FCL ist ganz klar ein Sympathieträger. Die Weiterführung unserer langjährigen Partnerschaft ist für OTTO'S deshalb nicht nur eine Herzenssache, sondern auch eine sinnvolle Investition.»https://twitter.com/FCL_1901/status/1064800233874489346

(psc/fussball.ch)