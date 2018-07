Der 20-jährige Schweizer mit angolanischen Wurzeln wurde vor zwei Jahren in den Profikader des FCB befördert. Den Durchbruch schaffte er allerdings nicht und verbrachte die letzte Saison auf Leihbasis beim FC Luzern. Insgesamt bestritt er für die Innerschweizer 11 Super League-Partien. Dabei gelang ihm ein Treffer. Jetzt unterzeichnet Dereck Kutesa beim FCSG einen Dreijahresvertrag bis 2021 und will in der höchsten Schweizer Liga endgültig durchstarten.«Dereck ist ein sehr interessanter Spieler, der sich vom ersten Tag an, als er bei uns im Probetraining war, hervorragend integriert hat. Er ist sehr variabel und kann auf vielen Positionen in der Offensive eingesetzt werden. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist und wollen ihn in seiner Entwicklung zu einem gestandenen Super League-Spieler begleiten und fördern», kommentiert Cheftrainer Peter Zeidler die Verpflichtung.https://twitter.com/FCSG_1879/status/1014879724450009089

(psc/fussball.ch)