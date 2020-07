Der 18-jährige Goalie Armin Abaz unterschreibt für eine weitere Saison bis Juni 2021. Der Youngster schaffte in der Winterpause den Sprung in die 1. Mannschaft und stand in fünf Partien im Aufgebot von Chefcoach Peter Zeidler. Auf sien Super League-Debüt wartet Armin Abaz noch, für die Schweizer U18-Nati kam er im vergangenen Oktober zu seinem ersten Einsatz.«Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung mit Armin Abaz. Er ist ein junger, sehr talentierter Goalie und ein weiterer Spieler, der den Sprung aus unserem Nachwuchsförderprojekt Future Champs Ostschweiz zu den Profis geschafft hat. Armin passt perfekt ins Goalieteam unserer 1. Mannschaft», sagt FCSG-Sportchef Alain Sutter.

(psc/fussball.ch)