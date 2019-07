Der 25-jährige Deutsche wechselt vom niederländischen Erstligisten Utrecht, wo er in der vergangenen Saison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus kam, zu den Ostschweizern. Görtler unterschreibt für drei Jahre bis 2022.Görtler durchlief die Nachwuchsabteilung des 1. FC Nürnberg, ehe er über Eintracht Bamberg den Weg in die zweite Mannschaft des FC Bayern München fand. Nach zwei Jahren beim 1. FC Kaiserslautern spielte er zuletzt beim FC Utrecht.«Lukas Görtler ist mit Mitte zwanzig bereits ein sehr routinierter Spieler, der eine hervorragende Ausbildung in der Jugend genossen hat. Er passt mit seiner Spielweise und von seiner Art her hervorragend zu uns und soll bei uns eine tragende Rolle im Team einnehmen», sagt FCSG-Sportchef Alain Sutter zum geglückten Transfer.https://twitter.com/FCSG_1879/status/1148218521681387521

(psc/fussball.ch)