Sehr wahrscheinlich wird die Trophäe in dieser Saison an die Young Boys vergeben. Bereits am Samstag können die Berner alles klar machen. Der FC Basel wird aber eine Erinnerung an den Titel in der vergangenen Saison behalten. Die Swiss Football League vergibt seit 2016 und der Neugestaltung des Meisterpokals jedes Jahr eine verkleinerte Nachbildung der Trophäe an den jeweiligen Schweizer Meister.«Den Spielern wird anlässlich der Meisterfeier eine Medaille übergeben, die sie ihren Angehörigen präsentieren können und die sie das ganze Leben an den Titel erinnert», erklärt Silvano Lombardo, Spielbetriebsverantwortlicher der Swiss Football League. «Die Klubs dagegen durften in der Vergangenheit zwar während einer Saison den Wanderpokal ausstellen, hatten aber später keine bleibende Erinnerung an das Meisterjahr. Das wollen wir mit dem Überreichen des wertvollen Replikats ändern.»Die Originaltrophäe wurde vom FCB bei der Übergabe des Replikats an die SFL zurückgegeben.https://twitter.com/News_SFL/status/989795033195995138

(psc/fussball.ch)