Der 22-Jährige spielt in der 3. Liga Deutschlands bei Carl Zeiss Jena. Nach Informationen von «Liga-Drei.de» blicken sowohl Racing Strassburg wie auch der FCB auf den jungen Abwehrspieler. In Basel wäre Guillaume Cros eine Alternative zu Blas Riveros und Raoul Petretta, die zurzeit die linke Abwehrseite bekleiden. Bei beiden ist die langfristige Zukunft in Basel nicht gesichert: Petretta wird bereits von ausländischen Klubs beobachtet und Riveros ist mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden.In dieser Saison hat Cros bislang 16 Ligaspiele bestritten und dabei zwei Assists geliefert. Er kann auch im linken Mittelfeld spielen.

(psc/fussball.ch)