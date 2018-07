Der Schweizer Nationalspieler wechselt von Udinese zu den Bebbi, wo er einen Vertrag bis 2022 unterzeichnet. Silvan Widmer wird die Trikotnummer 5 tragen und ersetzt Michael Lang, der zu Gladbach gewechselt ist.Der 25-jährige Rechtsverteidiger war zuletzt während fünf Jahren in der Serie A tätig. Die Ablösesumme soll rund 7 Mio. Franken betragen.FCB-Sportchef Marco Streller zeigt sich glücklich über die geglückte Verpflichtung: «Ich freue mich sehr und bin stolz, dass wir mit Silvan einen Rechtsverteidiger von dieser Qualität zum FCB holen konnten. Er hat in den letzten fünf Jahren in der Serie A enorm viel Erfahrung gesammelt, kennt den Schweizer Fussball von seiner Zeit bei Aarau und bringt alles mit, was wir uns von einem Spieler auf dieser Position erhoffen.»https://twitter.com/FCBasel1893/status/1017333073275506688

(psc/fussball.ch)