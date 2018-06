Der 25-jährige Schweizer Nati-Verteidiger mit brasilianischen Wurzeln hat in der vergangenen und aktuellen Saison für die AS Saint-Étienne gespielt, zuvor war er seit der U18 beim FC Sion unter Vertrag gewesen.«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Léo einen Nationalspieler gewonnen haben, der uns in der Verteidigung sofort helfen kann. Er verfügt über eine grosse Erfahrung und hat eine starke physische Präsenz auf dem Feld», sagt Sportchef Marco Streller zum Neuzugang beim FCB. Lacroix erhält die Rückennummer 3.https://twitter.com/FCBasel1893/status/958636808463581184

(psc/fussball.ch)