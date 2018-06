Am 19. und 20. Mai wird das Turnier erstmals ausgetragen. Der FC Basel hat sich in einer Online-Qualifikation für die Endrunde qualifiziert. Wo diese ausgetragen wird, ist noch offen.Die eSports-Offensive wird nicht von allen Basler Fans goutiert. In dieser Saison gab es im Stadion bereits Proteste dagegen. Zudem wurde einer der FCB-Spieler bei einem Anlass in Zürich von FCZ-Fans angefeindet.https://twitter.com/FIFAeWorldCup/status/988850486404091904

(psc/fussball.ch)