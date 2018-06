Der 20-jährige Spielmacher wird die kommende Saison bei den Espen bestreiten, nachdem er bereits in der letzten Saison ausgeliehen war. Beim Wolfsberger AC sind ihm in der österreichischen Bundesliga in 15 Einsätzen zwei Tore gelungen. Vor einem Jahr debütierte Majeed Ashimeru zudem in der ghanaischen Nationalmannschaft.«Majeed ist ein sehr vielversprechendes Talent von Red Bull Salzburg. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns unter Trainer Peter Zeidler weiterentwickeln wird und uns somit mit seinen Fähigkeiten weiterhelfen wird», sagt FCSG-Sportchef Alain Sutter.https://twitter.com/FCSG_1879/status/1011885616768970752

(psc/fussball.ch)